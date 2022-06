L’idea: Tameze alla Castrovilli

Una mezzala che possa sostituire Gaetano Castrovilli nello scacchiere della Fiorentina.

In attesa che il numero 10 viola si ristabilisca dopo il grave infortunio al ginocchio, è questo uno degli innesti che Vincenzo Italiano ha chiesto per Moena, stando a quanto riportato da La Nazione. E il profilo di Adrien Tamèze, classe 1993, 38 partite e 4 reti con il Verona, rientra a pieno diritto nella rosa presa in esame.

Potrebbe essere possibile uno scambio con la società veneta, che la scorsa estate aveva chiesto informazioni su Andrea Sottil.