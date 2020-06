L’idea utopica della Juventus: chiedere Vlahovic alla Fiorentina. Le plusvalenze che non interessano più alla società viola

A Firenze Dusan Vlahovic ci arrivò nel gennaio 2018, ancora minorenne, per una cifra veramente esigua dal Partizan Belgrado, poi la stagione da dominatore con la Primavera viola e quindi lo sbarco in prima squadra. Tutti hanno negli occhi lui come uno degli attaccanti del futuro, anche fuori Firenze: secondo Tmw infatti, Vlahovic è un calciatore che stuzzica molto la fantasia della Juventus. Sarebbe l’alternativa a Milik, in uscita dal Napoli anche per un contratto in scadenza a breve termine: il prezzo ipotizzato per il classe 2000 è 25 milioni di euro, una cifra da plusvalenza. Che però ormai non interessa più alla società viola, ecco perché l’idea dei bianconeri è a dir poco utopica.

0 0 vote Article Rating