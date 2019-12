L’identikit perfetto

“I miei centrocampisti hanno sempre fatto tanti gol, che servono di sicuro per far funzionare una squadra. Per essere uno vero a fine stagione deve avere almeno sette reti”. Queste le parole in conferenza stampa del nuovo allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, riguardo Gaetano Castrovilli. Parole ineccepibili e che possono facilmente essere rivolte anche ad un’altra mezz’ala che ha trovato pochissimo spazio con Vincenzo Montella: Marco Benassi.

Il nativo di Modena, con le sue sedici marcature messe a segno in due anni e mezzo a Firenze, ha certamente tutte le caratteristiche elencate dal mister marchigiano. Un rilancio per lui è assolutamente prevedibile ed auspicabile, viste, tra l’altro, le prestazioni di Badelj e di Pulgar.

In attesa del mercato e di arrivi in mezzo al campo comunque necessari, Benassi è pronto a rimettersi in corsa per tornare a fare la cosa che sa fare meglio (e di cui la Fiorentina ha urgentemente bisogno) nonostante non sia un attaccante: i gol.