Liga in salita per il Valencia di Gattuso: terzo KO in 5 partite

Se già non era cominciata al meglio, l’avventura di Rino Gattuso sulla panchina del Valencia non sembra voler decollare. Questo pomeriggio infatti la squadra allenata dall’ex tecnico della Fiorentina ha subito l’ennesima sconfitta in Liga, la terza in sole cinque giornate di campionato, contro il Rayo Vallecano di Falcao. Dopo i ko contro l’Athletic Bilbao e l’Atletico di Madrid arriva la sconfitta pure contro la terza squadra della capitale: 2-1 il risultato finale, a segno per i padroni di casa nel primo tempo Palazon e autogol di Nico. Inutile la rete nel finale di Diakhaby.

Il Valencia resta quindi fermo a quota 6 punti in classifica, risultato di sole due vittorie (contro Girona e Getafe) e di tre sconfitte. Sono ancora zero i punti raccolti dalla squadra di Gattuso in trasferta, che lontano dal Mestalla perde clamorosamente di incisività. Il tecnico italiano avrà già modo di rifarsi sabato prossimo in casa contro il Celta Vigo