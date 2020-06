Ligas a FN: “Per l’Europa servirebbe un filotto, ma è quasi impossibile. Panchina? Aprirsi ad un altro allenatore significherebbe mettere in difficoltà Iachini”

Stadio, mercato e nuova ripartenza. Sono tanti gli argomenti che tengono banco nell’attualità di casa Fiorentina. La redazione di Fiorentinanews.com ha interpellato il giornalista Franco Ligas per un parere in merito alle ultime news gigliate.

Franco, innanzitutto partiamo dal campionato. Secondo lei come riparte la Fiorentina?

“La situazione è identica per tutte le squadre. Molto probabilmente una squadra come la Fiorentina che stava cercando di trovare un certo assetto, soprattutto difensivo, in questa fase potrebbe ottenere qualcosa di più. Iachini avrà sicuramente parlato molto alla squadra anche se per alcuni mesi non ha potuto lavorare sul campo. Credo che la Fiorentina potrà fare un po’ di più alla ripartenza sfruttando al massimo gli esterni offensivi che hanno i gigliati”.

La squadra di Iachini potrà rientrare nel lotto di squadre che si giocano un posto in Europa?

“Penso che potrebbe succedere solamente dopo un filotto. Penso che possa essere quasi impossibile. Penso che Iachini debba preoccuparsi più di non scoprire più di tanto la squadra, lavorando sulla difesa. Personalmente ho qualche perplessità per quanto riguarda la conclusione del campionato dal punto di vista sanitario. Una settimana anzichè quindici giorni di quarantena non risolve il problema perchè ci sono tre partite in una settimana”.

Il lavoro che svolgerà Iachini in questi mesi sarà decisivo oppure il suo futuro potrebbe essere già deciso?

“E’ vero che i dirigenti della Fiorentina parlano tanto, ma sicuramente non trapela tutto ciò che succede. Aprirsi ad un altro allenatore significherebbe mettere in difficoltà Giuseppe Iachini. Spesso i calciatori si approfittano di queste situazioni”.