Ligas: “Commisso è il classico uomo sol al comando perchè ha paura del nostro calcio e non si fida delle persone che lo circondano. Ma non tutto è perduto purchè…”

Il giornalista Franco Ligas tramite il proprio profilo Facebook ha parlato così di Commisso e della società viola: “Di errori il buon Rocco Commisso ne ha fatti, ne fa e altri sono all’orizzonte se non cambia strategia calcistica. È il classico uomo solo al comando perché ha paura del nostro calcio e non si fida delle persone che lo circondano. Tutti ministri senza portafoglio e senza il diritto ad avere idee, presumo interessanti. Dov’è andato a finire l’italoamericano che, con il suo piglio guascone e travolgente, aveva rigenerato una tifoseria depressa? Ma non tutto è perduto purché non faccia autolesionismo puro; il calcio praticato non è il suo mestiere e ne faccia ammenda, per guarire la Fiorentina, si affidi ad uno buono. Quel giorno ritornerà ad essere l’idolo dei Viola”.

