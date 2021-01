Ligas: “Commisso non viene consolato dal sapere che Pradé gli ha ceduto qualche giocatore di troppo. La Fiorentina è zoppa e non basta una campana di gomma…”

Il giornalista Franco Ligas tramite la propria pagina Facebook ha commentato così il momento della Fiorentina: Commisso non viene consolato dal sapere che Pradé gli ha ceduto qualche giocatore di troppo o scomodo per il lavoro di Prandelli. Non lo consola sapere che il suo allenatore chiede con insistenza i giusti rinforzi. Sarebbe un errore liquidare il cappotto di Napoli come un incidente di percorso, so bene che la sconfitta era fin troppo prevedibile dopo il clima di euforia provocato dalla bella prova di Coppa Italia, contro l’Inter. La Fiorentina è zoppa e non basta una campana di gomma per dare equilibrio al suo trottare. Ogni 2/3 passi confonde la sua andatura”.

