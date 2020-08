Ligas: “Commisso? Sperare di superare solamente il decimo posto il prossimo anno è quasi un autogol. Il primo Commisso slanci e promesse è stato scavalcato…”

Il giornalista Franco Ligas tramite un Facebook ha analizzato così la situazione in casa Fiorentina: “La tifoseria viola è ancora divisa: da una parte c’è la minoranza che aveva capito anzitempo che Della Valle non era più interessato al calcio. Mentre la maggioranza è ancora diversamente schierata e reagisce con i soliti slogan. Sono diventati gli scontenti e immaginano un campionato, 2020/21, da retrocessione. Come se l’ultimo dei Della Valle avesse sfiorato lo scudetto! È indubbio che il primo Commisso, tutto slanci e promesse, è stato scavalcato da un altro meno istintivo e, diciamo la verità, poco stimolante. Fissare l’obiettivo sul decimo posto sperando che diventi nono o ottavo è quasi un autogol. Voglio pensare, e ne sono convinto, che viaggi a luci spente per affrontare con calma un calciomercato indecifrabile e, dunque, insidioso. Essere ambiziosi non vuol dire vincere subito lo scudetto ma pensarci si”.