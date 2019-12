Ligas: “Fiorentina? I problemi sono troppi e di natura diversa. L’allenatore inciderà al massimo al 15% sulle fortune di una squadra”

Il giornalista Franco Ligas ha affidato a Facebook un pensiero sull’attuale situazione viola a poche ore dalla sfida contro la Roma di Fonseca: “Solo il tempo ci dirà se quella della Fiorentina è vera crisi o la conseguenza di una rivoluzione invocata a viva voce ma arrivata a sorpresa e quindi non prevedibile. Nemmeno la sfida di oggi contro la Roma chiarirà le idee perché i problemi sono troppi e di natura diversa. Recuperare il miglior Chiesa è fondamentale come è fondamentale ritrovare l’antico Montella. L’allenatore inciderà al massimo al 15% sulle fortune di una squadra ma la percentuale diventa più alta se non ha in mano la situazione. Vincenzo Montella deve scuotersi e scuotere la squadra ma non deve essere abbandonato al suo destino. Chi lo deve sostenere, piuttosto che difendere, è il direttore sportivo. Soprattutto quando i problemi sono interni alla rosa”.