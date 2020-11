Ligas: “Ho l’impressione che, a distanza di anni, Prandelli si sia imborghesito; è l’unica perplessità. Non vorrei che il tecnico di Orzinuovi fosse solo un traghettatore…”

Il giornalista Franco Ligas tramite la propria pagina Facebook ha parlato così del nuovo tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli: “Ho solo una perplessità: ho l’impressione che, a distanza di anni, si sia imborghesito, che non sia più il vero Cesare. Per questo non lo vedo come un uomo solo al comando ma la sintesi di un lavoro collettivo si. Il general manager all’inglese è il ruolo giusto, lasciando ad altri di tirar fuori il meglio dei singoli giocatori e dei vari reparti. Pin è l’usato sicuro nel centrocampo. Mutu potrebbe allenare i giovani, ma ora inadeguati, attaccanti viola e un Galbiati o un Firicano collaboratori difensivi. Un progetto vero che potrebbe piacere, alla lunga, anche a Rocco messo alle strette nel caso Iachini, si dice, da Barone e Pradé. Per questo motivo non vorrei, come ventilato, che Prandelli fosse solo un traghettatore…a condizione che diventi il generale manager alla Ferguson”.