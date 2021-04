Ligas: “La Fiorentina non è una squadra di calcio. Il club è gestito male, e qualcuno festeggia per aver segnato due gol all’Atalanta…”

Il giornalista Franco Ligas ha parlato a tuttomercatoweb della situazione della Fiorentina: “Qualcuno festeggia perché ieri ha perso solo 3-2 contro un’Atalanta che poteva fare mille gol solo nel primo tempo. Francamente mi chiedo cosa ci sia da festeggiare, dal momento che ad oggi la Fiorentina semplicemente non è una squadra di calcio. Come il Cagliari si tratta di un club gestito male, infatti entrambi sono in fondo alla classifica”.