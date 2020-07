Ligas: “La fuga lampo di Della Valle a fine campionato ha obbligato Commisso ad agire di fretta. E la fretta fa ingaggiare giocatori inguardabili”

Il giornalista Franco Ligas attraverso la propria pagina Facebook ha analizzato così il momento della Fiorentina: “Le incomprensioni tra Ribery e Chiesa fanno riflettere come la pochezza di alcuni rimpiazzi. I viola sono tragicamente egoisti fino al martirio(dei tifosi e di Rocco Commisso). La fuga lampo di Della Valle a fine campionato ha obbligato Commisso ad agire di fretta per liberarsi di giocatori zavorra e di quelli arrivati in prestito vacanza. La fretta della gatta fa gattini ciechi come quella, dei direttori sportivi, che ingaggiano giocatori inadeguati o inguardabili”.

