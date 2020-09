Ligas: “La politica ha fatto arrivare a Firenze i Della Valle per poi chiedergli di abbandonarla. Commisso? Per mettere il motore a punto ci vuole tempo e denaro”

Il giornalista Franco Ligas tramite Facebook ha analizzato così la nuova Fiorentina, trattando vari argomenti di attualità: “Non credo di scrivere niente di nuovo se ricordo che è stata la politica, ancora una volta, a incrociare e affrontare il problema Della Valle. Nel farlo arrivare a Firenze e chiedergli di abbandonarla quando la situazione era ancora gestibile. È chiaro a tutte/i che Rocco Commisso ha riacceso gli animi di una tifoseria abbandonata, con alterigia, e relegata ad un cantuccio, solo quelli di Prato sono prelibati. Ha capito subito che il fare, fast fast fast, vuol dire aspettare aspettare e aspettare, si è ribellato e si ribella tutti i santi giorni. Ho ricordato, che per mettere il motore a punto ci vuole tempo(e danaro), inutile essere petulanti nel chiedere subito quanto va realizzato neltempo. Ma, da sabato scorso, è già campionato e di questo voglio parlare. Sulla legittimità della vittoria della Fiorentina non ci sono dubbi, merito suo e demerito del Torino, sul quale Giampaolo dovrà impegnarsi per trasformarlo in squadra. Sottolineare che, dietro i tre punti, ci sono tante cose da fare non è blasfemo. Ognuno di noi può vedere il bicchiere mezzo vuoto o mezzo piano ma sottolinearlo non è “ridicolo” come ho letto in qualche profilo di tifosi. La Fiorentina, ad oggi, non ha un gioco ma sfrutta le caratteristiche dei singoli. “L’avere un gioco” parte dal portiere, dalla difesa ai centrocampisti, se ad impostare l’azione offensiva sono i difensori(sei volte su dieci) siamo davanti ad un problema”.