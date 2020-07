Ligas: “Lo STADIO non porterà la Fiorentina all’autofinanziamento. Commisso deve investire subito sulla squadra, destinerei a Pradè il settore politico edilizio…”

Il giornalista Franco Ligas tramite il proprio profilo Facebook ha trattato così la questione STADIO: “Ribadisco che Commisso ha tutto il diritto di portare avanti il suo progetto a 360 gradi ma non può farlo con le solite tre persone. Lo stadio moderno, o modernizzato, è fondamentale ma non è in grado di portare la società all’autofinanziamento. Lo aveva capito subito Della Valle tanto che non ci ha mai creduto. Il suo vero obiettivo era la Cittadella della Moda e del lusso. Per lo stadio e tutti gli altri annessi e connessi ci vogliono 500 milioni di euro, tanti e troppi per rientrare delle spese e produrre il tanto desiderato autofinanziamento. Più tardi lo si costruisca o si riadatti passeranno 3/4/5 anni quindi Commisso deve investire sbagliando il meno possibile. Considero Pradé un abile tessitore che un ds rampante, per questo lo destinerei al settore politico edilizio, con altra sede ed altri collaboratori. Niente commissioni. Lo stadio e i connessi saranno utili quando saranno venduti assieme alla Fiorentina. Adesso è il momento del campo con i giocatori e gli allenatori da sistemargli dentro”.