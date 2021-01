Ligas: “Mancano i soldi per rinforzare la squadra in questo scampolo di calcio mercato. Penso che il compito principale di Pradè…”

Tramite la propria pagina Facebook, il giornalista Franco Ligas ha analizzato così il momento della Fiorentina: ” I punti in classifica aiutano a vivere meglio? A dire il vero il vecchio adagio è un altro: “ I soldi non danno la felicità ma aiutano a vivere il meglio”. Le due verità non sono in contrasto: la vittoria di sabato contro il Crotone ha allontanato la Fiorentina dalla zona retrocessione ma mancano i soldi per rinforzare la squadra in questo scampolo di calcio mercato. Se non ho capito male il compito principale di Pradé è ridurre i costi cedendo, a vario titolo, alcuni giocatori arrivati a Firenze per meravigliare piuttosto che acquistare per rinforzare la squadra. In questo contesto, non corroborante, dispiace prendere atto che la Fiorentina è obbligata a tenere un profilo basso”.

