Ligas: “Mi auguro di sentire anche da Cagliari le urla di Prandelli contro chi batte la fiacca. In ritiro doveva andare anche Commisso, non ha onorato l’impegno con i tifosi”

Attraverso un post sulla propria pagina Facebook, il giornalista Franco Ligas ha parlato così della situazione della Fiorentina: “Classifica alla mano Prandelli fa il pompiere contro quelli che “sognano” la Fiorentina in serie B, da non confondere con il piano B di Conte. Commisso ha punito la squadra mandandola in ritiro fino a mercoledì sera e ha fatto bene. È la storia del presidente che, nel sentirgli franare la strada sotto i piedi, si aggrappa alla liana offertagli da Prandelli. In questa tre giorni mi auguro di sentire, anche da Cagliari, le urla del tecnico contro chi batte la fiacca e non ha capito che i contratti, ben ricompensati, vanno onorati. In ritiro doveva andarci anche il proprietario perché, anch’esso, non ha onorato l’impegno preso con quei tifosi che l’avevano eletto, mi ci metto anche io, il liberatore dalla gestione a perdere competitività dei Della Valle“.

