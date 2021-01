Ligas: “Prandelli deve prendere il toro per le corna, cioè il signor Rocco. Alla Fiorentina tre equivoci: Vlahovic non conosce l’abc della vera punta e non sempre è colpa dei compagni…”

Il giornalista Franco Ligas tramite la propria pagina Facebook ha epresso alcune opinioni sull’attuale situazione della Fiorentina: “L’operazione recupero di una squadra virtuale come la Fiorentina non è facile, ma non impossibile. A condizione che Prandelli prenda il toro per le corna e la società, cioè il signor Rocco, gli acquisti quei giocatori che lo portino fuori dagli equivoci tecnici generati da altri. Il primo equivoco è Ribery: il francese è l’unico giocatore vero ma non è più giovane, ha bisogno di lunghi riposi, e gli avversari lo ammorbidiscono subito per limitarne la pericolosità. I leader possono entrare nel secondo tempo più recupero anziché uscire a pochi minuti dalla fine. Il secondo equivoco è Castrovilli: molto probabilmente ha perso l’autostima e sembra il classico attore in cerca di un autore. Non è facile perché è essenzialmente un solista che può esaltarsi solo se contornato da compagni di chiaro valore. Oggi come oggi è una ciliegina senza la torta. Il terzo è Vlahovic: il ragazzo ha i mezzi per primeggiare ma non conosce l’abc della vera punta, paradossalmente è sempre posizionato nel posto sbagliato. Contro il Bologna ne ho contati una decina. Con la Juve ha segnato in contropiede ma i gol bisogna farli anche nelle aree affollate e il ragazzo non è attrezzato. E non sempre la colpa è dei compagni che non sanno lanciarlo”.