Ligas: “Se Commisso non spende per la squadra sarà difficile costruire lo stadio poi. Spalletti costa troppo per la Fiorentina”

Il giornalista Franco Ligas in un’intervista rilasciata a Golditacco.it ha parlato di alcuni argomenti di attualità viola: “Commisso pensare a rinforzare la squadra. E’ vero che lo stadio in futuro dovrebbe dare più in là risorse per poter fare poi una sorta di autofinanziamento. Però se fanno uno stadio nuovo e inseriscono anche centro commerciale, alberghi e delle attività per incassare molti soldi potranno pareggiare gli sforzi economici ma prima comunque dovranno inevitabilmente investire e non credo che la squadra potrebbe avere dei vantaggi. Se non crei subito una squadra molto competitiva sarà difficile poi costruire lo stadio e fare tutto il resto. Allenatore? Ci vuole un allenatore alla De Zerbi o Gasperini. Allenatori che credano nel calcio come divertimento, come spettacolo. Anche se Firenze è innamorata da sempre di Spalletti ma lui costa troppo”.

0 0 vote Article Rating