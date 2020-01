Ligas: “Trovo eccessivo pretendere da Iachini. La partita contro l’Inter ha confermato che la Fiorentina…”

Il giornalista Franco Ligas tramite il proprio account Facebook ha espresso il suo pensiero dopo la sconfitta della Fiorentina contro l’Inter: “Non serve ricordare che Inter-Fiorentina era una partita secca e che la squadra più forte l’ha giocata in casa. E che a Iachini mancavano Pezzella e Castrovilli. La partita contro l’Inter ha confermato che la Fiorentina è in grado di fare meglio. Poco o tanto lo sapremo più in là. Trovo eccessivo pretendere da Iachini, e in un mese, quando per assemblare una squadra ce ne vogliono molti di più”.