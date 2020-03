L’importante “compito a casa” per Iachini

Grinta e ordine, sono sicuramente questi i principi che il tecnico Beppe Iachini ha impresso alla Fiorentina in questi mesi sulla panchina viola. I risultati sono stati per certi aspetti altalenanti, sorprendenti a tratti e deludenti talvolta. Adesso questa sosta forzata e snervante con tutta la squadra in quarantena sicuramente non ci voleva, ma l’allenatore viola può utilizzare questo tempo ancora indefinito per cercare una quadra definitiva da poter dare alla squadra al momento della ripresa. Dopotutto adesso conosce bene tutti i giocatori a disposizione, sa quali sono le qualità dei singoli e in che ruolo possono rendere di più. Lo studio deve però continuare, perché i viola dovranno togliersi dal pantano della classifica quando e se il campionato riprenderà. Serviranno quindi soluzioni diverse e più efficaci, a partire dalla ricollocazione di Ribery e all’organizzazione del migliore centrocampo possibile. In questo caso i risultati e un gioco convincente da parte della squadra contano nel modo più assoluto, e Iachini lo sa bene poiché questi aspetti riguarderanno, come è normale che sia, la sua futura riconferma in viola.