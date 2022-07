L’importanza dei “doppioni”

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina si sta attrezzando al meglio per affrontare campionato e Conference League. I piani della società e di Italiano prevedono di avere un paio di giocatori per ruolo.

Per dire, Mandragora («ho scelto questo club per ambizione») e Amrabat si alterneranno nel ruolo che fu di Torreira. Ai lati, Bonaventura e Duncan con le alternative di Maleh e Zurkowski. Senza dimenticare Castrovilli, che dopo le operazioni al crociato e ai menischi, sarà pronto nel 2023. Cabral sarà l’alter ego di Jovic. In porta Gollini e Terracciano, in attesa della cessione di Dragowski. Un puzzle, quasi completo