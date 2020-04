L’importanza di essere onesto: perchè Commisso stupisce Firenze e i tifosi della Fiorentina ogni giorno di più

The importance of being earnest è una commedia teatrale scritta da William Shakespeare, in italiano si può tradurre ne L”importanza di Chiamarsi Ernesto ma anche L’importanza di essere onesto.

Ecco, appunto, onesto. Perchè tutte le dichiarazioni di questi giorni fatte dal Presidente della Fiorentina Rocco Commisso denotano una grande onestà, intellettuale e personale. In primis per quanto concerne la situazione, Commisso non si è mai sbilanciato in elucubrazioni e strane proposte, anzi ha sempre detto: “Prima la salute”.

Commisso ha sempre messo avanti i suoi ragazzi, sia martedi quando a Radi 24 prima di parlare ha fatto gli auguri a Ribery e Caceres quanto oggi a Radio 1 quando ha voluto parlare delle condizioni di salute dei giocatori che hanno preso il coronavirus.

Il Presidente Viola non si è mai nascosto ed ha parlato dei bilanci del calcio italiano, ha analizzato con freddezza e al contempo con intelligenza il fatto che la Fiorentina ha la sua Mediacom alle spalle, mentre tante realtà hanno aziende molto più piccole.

E non si è fermato al calcio ma ha anche guardato alle sorti dell’economia italiana e della città di Firenze dove, come spesso ha ricordato senza il turismo non si andrà avanti per molto.

Onestà, appunto. Niente frasi ad effetto o giri di parole, solo quella verità che il presidente Commisso ha dimostrato di saper onorare fin da subito, si pensi anche solo alla promessa sulla permanenza di Chiesa che ha mantenuto.

Con la stessa onestà Rocco Commisso ed il suo staff si muoveranno per ripartire tra situazioni contrattuali spinose e rinnovi in vista. “Chiesa resta” ha dichiarato oggi spazzando via le tante voci; Castrovilli sogna il numero 10 ed i giocatori vogliono restare a Firenze e alla Fiorentina perchè si sta bene.

Questo serviva alla Fiorentina e ai fiorentini: onestà, trasparenza ed amore per questa squadre. Anche in un momento triste e cupo come questo, il Presidente Rocco Commisso stupisce Firenze ogni giorno di più.