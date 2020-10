L’importanza di fare esperienza: Ranieri è pronto a rubare la maglia da titolare a un ex difensore viola alla SPAL

Dopo il suo passaggio sfumato alla Salernitana, Luca Ranieri si è trasferito in prestito in prestito alla SPAL. Il difensore della Fiorentina classe 1999 ha esordito con la maglia del club ferrarese nella vittoria contro il Bari in Coppa Italia, trovando spazio nella difesa a tre di Pasquale Marino. Vicari, Tomovic e Salomon sembrano essere ad oggi i tre titolari della difesa biancoceleste, ma il giovane viola è pronto a prendersi presto la maglia da titolare. Nella serie cadetta Ranieri aveva già fatto vedere buone cose lo scorso anno con la maglia dell’Ascoli. A riportarlo è La Nuova Ferrara.

