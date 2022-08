L’importanza di Milenkovic per la difesa della Fiorentina

L’amichevole di ieri tra Fiorentina e Galatasaray ha dimostrato che c’è ancora molto lavoro da fare per la squadra di Vincenzo Italiano. Non tanto in attacco, dove le occasioni sono arrivate ma è mancata solo la precisione, ma soprattutto in difesa dove la Viola ha ballato spesso e volentieri.

Senza Milenkovic, la coppia di centrali formata da Quarta e Igor non è sembrata all’altezza delle aspettative. L’argentino ha perso il pallone in occasione del primo gol dei turchi, mentre nel secondo i due sono entrambi usciti sullo stesso avversario, lasciando una voragine dietro di loro che ha portato al raddoppio.

E’ bastata una partita per ricordare quanto sia importante Milenkovic per la retroguardia della Fiorentina: oltre ad essere un giocatore di alto livello, il serbo è anche il leader della difesa viola e la sua assenza salta – purtroppo – subito agli occhi. Un aspetto da tenere in considerazione nei prossimi giorni, quando verrà deciso il suo futuro.