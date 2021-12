L’imprescindibile Torreira: Italiano ha trovato il suo alter ego in campo

Habemus regista, finalmente. Dopo anni in cui la Fiorentina ha inutilmente cercato un giocatore in grado di gestire il gioco, l’ha finalmente trovato nell’ultima sessione di mercato. Lucas Torreira è arrivato a Firenze un po’ in sordina, probabilmente perché in quei giorni tutti si aspettavano l’acquisto di un esterno d’attacco poi mai arrivato in riva all’Arno.

Ci ha messo poco l’uruguaiano a convincere gli scettici e coloro e che avevano sottovalutato il suo arrivo. Dopo un inizio in cui si è diviso la cabina di regia con Pulgar ed Amrabat, in seguito all’infortunio del cileno si è conquistato definitivamente un posto da titolare. E non ha intenzione di lasciarselo sfuggire.

A qualcuno Torreira ricorda Pizarro, ma le caratteristiche dei due non sono le stesse. Meno regista nel senso stretto della parola, più centrocampista a 360° gradi: il contributo dell’ex Sampdoria è importantissimo in ambo le fasi di possesso.

In un certo senso, l’uruguaiano è la guida e l’allenatore in campo di questa Fiorentina: Italiano ha trovato il suo alter ego. E il futuro di Torreira si tinge sempre più di viola: a fine stagione, la società dovrebbe riscattarlo dall’Arsenal per circa quindici milioni di euro.