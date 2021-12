L’imprescindibilità di Bonaventura anche in una partita in chiaroscuro da parte sua

Nella gara contro il Bologna il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura non ha brillato come suo solito, e purtroppo non è intervenuto bene in chiusura sul gol di Hickey che ha riaperto la partita negli ultimi dieci minuti di gara.

Ma oltre questi dettagli c’è ben altro. Anche oggi Jack ha corso per quattro, svariando su ogni settore del campo, cercando di dare supporto ai compagni in ogni modo provando come sempre a contribuire alla fase di costruzione del gioco.

Qualità pure al servizio di Vincenzo Italiano, che dispone in rosa di un autentico jolly che può fare da collante tra centrocampo e attacco, svariare sulla trequarti e andare in area per crossare o concludere verso la porta. Dopo essere stato protagonista anche contro la Sampdoria con uno splendido cross per Vlahovic e aver messo lo zampino sul gol siglato da Sottil l’ex giocatore del Milan è diventato sempre di più un giocatore insostituibile per Vincenzo Italiano.

Il repertorio che può sfoggiare è merce rara per la Serie A, dove la qualità in pochi casi va a braccetto con la sostanza. Eppure Bonaventura contribuisce alla causa viola applicando in modo superlativo tecnica ed eleganza. E poco importa se oggi a Bologna si è visto di meno nel giro dei 90 minuti, dato che comunque ha sbrigato anche del lavoro sporco a centrocampo e ha contribuito a mantenere il possesso di palla viola.