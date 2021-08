L’immobilismo sulle questioni Pezzella e Lirola. E Italiano corre un rischio enorme

Milenkovic, Pezzella, Lirola. Tre giocatori, zero certezze per il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano che nelle amichevoli di queste settimane li ha utilizzati tutti senza sapere se poi li avrà a disposizione per le partite che contano. Se per Milenkovic il passaggio al West Ham sembra ormai cosa fatta, regnano i dubbi intorno a Pezzella e Lirola.

Lo spagnolo vuole il Marsiglia ma le parti continuano a non trovarsi, l’argentino fa scena muta in merito ai propri desideri. La realtà è che la sfida con la Roma è sempre più vicina, per non parlare di quella di venerdì in Coppa Italia contro il Cosenza. Italiano ci arriva con tanti dubbi e con la consapevolezza di correre un rischio enorme: contare su giocatori che da un momento all’altro potrebbero partire, senza sapere se, quando e come verranno sostituiti.