L'”inamovibile” Cellino fa lo sconto al Milan per Tonali: la Fiorentina però è uscita di scena

Ci ha provato in tutti i modi la Fiorentina a convincere il Brescia a cedere Sandro Tonali, ci ha provato più che altro l’estate scorsa quando il club viola rimase con tanti soldi in cassa a fine mercato. Pradè si era spinto ad una cifra molto vicina ai 30 milioni di euro ma il patron Cellino non volle sentire ragioni, convinto di cedere il suo talento ad una cifra molto più alta. Poi la pessima stagione del Brescia, l’avvento del Covid ed ecco che oltre all’Inter, sul centrocampista si è avventato il Milan, trovando un Cellino molto più malleabile. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti, l’accordo con i rossoneri sarebbe molto vicino, per un prestito a 10 milioni, con diritto di riscatto a 25 e altri 3 milioni di bonus. Un totale di circa 35 milioni, legati però al diritto e non all’obbligo di riscatto, una pretesa più morbida di quella di un anno fa. Resta da capire se l’operazione serva anche per stanare l’Inter e far alzare l’offerta ai nerazzurri, di certo c’è invece che la Fiorentina ormai ha preso altre strade per il centrocampo.

