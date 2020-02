Linari: “La Fiorentina è sempre nel mio cuore e non escludo un ritorno in futuro. Indimenticabile la vittoria dello Scudetto” – VIDEO FN

In occasione dell’evento a lei dedicato presso il Tuscany Hall di Firenze, la calciatrice ex Fiorentina Elena Linari ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Non riesco ancora realizzare che ci sia un evento totalmente per me. Nonostante la mia carriera sia ancora breve, ho già vinto tanti trofei e spero che questa serata possa essere un festeggiamento per tutti i miei sacrifici ma anche e soprattutto un bello spot per il calcio femminile. Atletico Madrid? Al momento l’esperienza in Spagna procede bene, credo di essere cresciuta sia come giocatrice che come persona. Al momento siamo seconde in classifica, la stagione non è delle migliori ma sono comunque contenta. Fame di vincere? Quella c’è sempre, fa parte del mio lavoro. I tifosi e la mia famiglia mi spingono a migliorare sempre mettendomi alla prova. Ritorno a Firenze? Non l’ho mai escluso. Ho un contratto lungo con l’Atletico Madrid, ed intendo rispettarlo. Ma in futuro non nego di poter pensare ad un ritorno. Commisso? Lo ingrazio per l’interesse che ha nei confronti del calcio femminile. Se seguo ancora la Fiorentina? Certo che si, ho visto anche l’ultima partita. Della mia esperienza con la maglia viola porterò sempre nel cuore la vittoria dello Scudetto. Per quanto riguarda il Firenze, mi ricorderò sempre del passaggio dalla Serie A2 alla Serie A”.