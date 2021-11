L’incantesimo da spezzare: l’ultima volta che la Fiorentina segnò in trasferta, regnava ancora la pace intorno a Vlahovic…

Era il 26 settembre, data che tutt’ora resta quella dell’ultima vittoria e, contestualmente, dell’ultimo gol in trasferta segnato dalla squadra viola: fu un rigore di Dusan Vlahovic a stendere l’Udinese e per la Fiorentina si trattava della terza vittoria esterna su quattro partite giocate lontano da Firenze. Da lì in poi è iniziato il trend a elettrocardiogramma con molti acuti in casa e tre sconfitte di fila fuori, tutte per 1-0, anche se con sembianze molto diverse (Venezia, Lazio e Juventus). A Empoli la Fiorentina giocherà anche per spezzare questo incantesimo, ostacolo ad un rendimento che faccia sognare qualcosa di più rispetto alla metà classifica. Pensare che l’ultima vittoria in trasferta vedeva ancora un Vlahovic dal futuro potenzialmente anche viola, dato che il comunicato di Commisso arrivò dopo la gara successiva: da allora sembra passata un’eternità. E in effetti di tempo ne è passato un bel po’.