L’incarico imprescindibile affidato da Commisso a Pradè

Rocco Commisso lavora su tutti i fronti: la battaglia per l’area del nuovo stadio, quella per accendere la squadra che è tornata anemica e pure quella per costruire un futuro diverso, da Fiorentina protagonista e no laggiù dove si lotta per la salvezza. Tante sfide, tanti compiti ai suoi collaboratori. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport-Stadio, a Daniele Pradè ha dato un incarico imprescindibile: adoperarsi per la squadra che dovrà lottare per posizioni ambiziose. Una squadra, ha detto il patron, che difenda i suoi uomini migliori. Intoccabile Castrovilli, da legare a triplo filo Chiesa e Vlahovic. Con Milenkovic, invece, c’è l’accordo di sedersi ad un tavolo a fine stagione