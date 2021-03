L’incertezza che blocca la Fiorentina. Intoppo sulla ricostruzione

L’incertezza sul presente blocca la Fiorentina anche per il futuro. Detto fuori dai denti, fino a quando non c’è la certezza della salvezza, la società è bloccata, almeno in parte, sulla costruzione della squadra della prossima stagione.

La speranza della dirigenza era certamente diversa: a questo punto della stagione tutti credevano di aver rimesso a posto la classifica in modo tale da poter poi intervenire per la ricostruzione. Lo scouting va avanti, le relazioni arrivano, ma senza il punto fondamentale, ovvero la permanenza in A è anche difficile fare un certo tipo di discorso con determinate persone (leggasi allenatori in primo luogo).

Non c’è dubbio che uno spartiacque importante sarà la prossima sfida con il Benevento, anche per questo discorso.