L’incertezza sul futuro di Odriozola e la necessità della Fiorentina di avere un piano B

Tra le tante situazioni che la Fiorentina dovrà valutare nelle prossime settimane c’è anche quella relativa al futuro di Alvaro Odriozola. Il terzino spagnolo, di proprietà del Real Madrid, è arrivato in riva all’Arno con la formula del prestito secco. A fine stagione, dunque, è destinato a tornare ai Blancos.

Il club di Rocco Commisso, però, non ha intenzione di alzare bandiera bianca e farà di tutto per riportare il laterale iberico a Firenze per un’altra stagione. L’incertezza riguarda la formula, visto che nelle ultime settimane si è discusso sia di un rinnovo del prestito, inserendo magari un diritto di riscatto, o l’acquisto a titolo definitivo.

Molto dipenderà anche dalla decisione del Real Madrid e di Carlo Ancelotti: se non volessero riportarlo alla base, aumenterebbero le probabilità di una conferma alla Fiorentina di Odriozola.

A prescindere da questo, la società viola non può farsi trovare certamente impreparata e per questo sta portando avanti un piano B. Che ha le sembianze di Diogo Dalot, portoghese di proprietà del Manchester United già visto in Italia nella passata stagione con la maglia del Milan.