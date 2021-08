L’incisività che manca dalla parte di Callejon ma la Fiorentina può scoprirne già oggi il… futuro

Nella generale poca brillantezza della Fiorentina di ieri, c’è comunque un distinguo da fare tra reparti, con una difesa che ha trasmesso determinate rassicurazioni pur non nella sua configurazione definitiva (di fatto mancava almeno uno dei due titolari centrali, se Quarta sarà promosso nell’undici) e un attacco che invece ha fatto fatica. In particolare, scrive La Gazzetta dello Sport, nella figura di José Callejon, fin qui mai apparso sui livelli di Napoli: anche ieri per lui pochi spunti e poco brio, per una squadra viola che ha creato poco durante tutta la partita. Anzi, il tiro più pericoloso è nato grazie a Saponara, dalla parte opposta.

Già oggi però, nel secondo test del week end contro il Montevarchi, Italiano potrebbe dare spazio al più atteso, quel Nico Gonzalez che idealmente si posizionerà proprio al posto dello spagnolo, sul lato destro del tridente per giocare a piede invertito. Un primo assaggio di ciò che sarà effettivamente l’attacco viola durante la stagione.