L’incontenibile entusiasmo dei tifosi degli Hearts: già quasi esauriti i biglietti per la trasferta a Firenze

Ancora non si è giocata la gara d’andata, ma i tifosi degli Hearts pensano già al ritorno in casa della Fiorentina. E lo fanno con un entusiasmo incontenibile, come dimostrano i dati forniti dallo stesso club sui propri canali ufficiali. A più di una settimana dalla partita del Franchi, di scena giovedì 13 agosto, restano infatti soltanto 200 biglietti disponibili sui circa 2300 riservati ai tifosi scozzesi.

Ciò significa che ad oggi sono già più di 2000 i tifosi degli Hearts che presenzieranno al Franchi tra due giovedì, ed è facile pronosticare che ben presto si raggiungerà il tutto esaurito. Un entusiasmo travolgente, a cui si spera possano rispondere i tifosi della Fiorentina riempiendo il più possibile le tribune dello stadio.