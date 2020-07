L’incoronazione di Ribery per Terracciano. Quanto conta essere più di una riserva…

L’incoronazione arriva direttamente da “Le Roi” Franck Ribery. “Saracinesca!!”. Il numero 7 viola infatti, direttamente dal treno che riportava la Fiorentina a Firenze dopo il pari con l’Inter, sui propri social ha postato una foto insieme con Pietro Terracciano. Aggiungendo. «Contento per te Frero (fratello)». Del resto tre quarti del punto conquistato dai viola a San Siro portano la firma del portiere. Le righe non bastano a elencare tuti gli interventi dell’ex Empoli in una serata magica. Terracciano è viola da un anno e mezzo. Essendo una sorta di anello di congiunzione tra la vecchia Fiorentina e quella nuova, con lo start datato inizio giugno con l’arrivo di Commisso. Fu infatti Pantaleo Corvino a portarlo a Firenze, nel gennaio 2019, creando uno scambio di prestiti con l’Empoli (Dragowski fece il percorso contrario) mettendo l’esperto Pietro alle spalle del giovane Lafont. In estate poi, Pradè ha perfezionato l’acquisto a titolo definitivo. Praticamente senza esborso. È stato dunque lui il primo arrivo della nuova gestione. Preso con il duplice scopo di coprire le spalle proprio di Dragowski e contemporaneamente dare un contributo ad ampio raggio dentro lo spogliatoio. Leader silenzioso e apprezzato che è andato addirittura oltre. A Firenze lo considerano il miglior secondo portiere del campionato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

