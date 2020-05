L’incredibile aneddoto di Cois: “Vi racconto di quando Cecchi Gori scese negli spogliatoi e non riconobbe un calciatore della sua squadra”

Intervistato da Toscana Tv, l’ex centrocampista della Fiorentina Sandro Cois ha raccontato le sue esperienze con i gigliati: “In maglia viola ho avuto la fortuna di passare molti momenti belli. Sicuramente la vittoria della Coppa Italia a Bergamo è un ricordo bellissimo, ma anche la vittoria della Supercoppa o della seconda Coppa Italia nel 2001. Aneddoto? Una volta finita la partita di Champions League contro il Manchester United a Firenze, il Presidente Vittorio Cecchi Gori scese negli spogliatoi facendomi i complimenti. Poi vedevo che stava girando intorno a me e a Fabio Rossitto, guardandoci entrambi. Alla fine si avvicinò a me chiedendomi: “scusa Sandro, ma chi è questo a fianco a te?” In due anni ancora non aveva riconosciuto Rossitto”.