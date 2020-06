L’incredibile ascesa di Rebic: nel 2020 solo Cristiano Ronaldo fa meglio di lui

Seconda vittoria consecutiva per il Milan, trascinato sempre di più dai gol di Ante Rebic. Nella risalita in classifica del club rossonero – che adesso punta con forza all’Europa League – c’è sicuramente lo zampino dell’ex attaccante della Fiorentina, che nel 2020 si è sbloccato e da lì non si più fermato. Otto gol nelle nove partite giocate nel nuovo anno, questo l’incredibile score del croato che proprio non si vuole fermare. Rebic va in gol una volta ogni 79′ nel 2020: meglio di solo Cristiano Ronaldo, a segno ogni 69′ e aiutato anche dal battere i calci di rigore. La Fiorentina osserva la situazione e spera nel riscatto del giocatore da parte del Milan, visto che l’Eintracht Francoforte – il club proprietario del cartellino – dovrà versare nelle casse del club viola il 50% dei soldi.

