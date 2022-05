L’incredibile caso del signor Ferrari: Ha segnato due reti in Serie A, indovinate un po’ a quale squadra…

Il signor Alex Ferrari di professione fa il difensore, anche se non è stato impiegato moltissimo dal giorno del suo esordio in Serie A ad oggi. Attualmente milita nella Sampdoria, ma in passato ha vestito anche le maglie di Bologna e Verona (almeno per quanto riguarda la massima categoria).

Dal giorno del suo esordio in A (22 agosto 2015) ad oggi ha realizzato solamente due reti, entrambe ad una stessa formazione. Indovinate un po’ quale…Se avete risposto Fiorentina avete indovinato.

Oltre al gol di ieri, segnato di petto, ne aveva realizzato uno in un altro rovescio inaspettato dei viola, oltretutto al Franchi: Fiorentina-Verona 1-4 del 28 gennaio 2018. Era dunque a secco da quattro anni e mezzo, ma tanto per dare una mano a questi giocatori ci pensa la squadra gigliata.