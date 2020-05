L’incredibile gol annullato a Graziani che costò lo Scudetto alla Fiorentina e segnò l’inizio di una storica rivalità – VIDEO

Proprio ieri ricorreva l’anniversario di una delle giornate più tristi, calcisticamente parlando, della storia della Fiorentina. Era il 1982 e in quel di Cagliari si giocava la partita decisiva per lo Scudetto, contemporaneamente a Catanzaro–Juventus. Certamente un brutto ricordo, visto che i viola si videro letteralmente scippare il titolo per scelte arbitrali inverosimili su entrambi i campi. In Sardegna, infatti, viene annullato il gol del vantaggio a Graziani per un fallo inesistente di Bertoni sul portiere. Allo stesso modo a Catanzaro viene negato ai padroni di casa un rigore netto per gomitata di Brio ai danni di Borghi. Mentre la Fiorentina tenta di rifarsi avanti, arriva la notizia del vantaggio della Juventus con gol di Brady, che distrugge tutte le speranze viola. Al triplice fischio sono dunque i bianconeri ad aggiudicarsi lo Scudetto tra mille polemiche. La Fiorentina e i suoi tifosi si sentirono vittime di un torto clamoroso, e da quel giorno il rapporto con la Juventus non fu più lo stesso. Fu l’inizio di una fortissima rivalità, che persiste ancora oggi e che, come sappiamo, rende ogni incontro tra viola e bianconeri molto più di una semplice partita.