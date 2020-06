L’incredibile parabola di Gerson: da riserva alla Fiorentina alle grandi d’Europa per cifre mostruose

La storia dell’ex giocatore della Fiorentina Gerson è davvero strana. Dopo due stagioni piene di ombre tra Roma e Firenze, infatti, in patria ha ritrovato quella classe che tanto piacque ai dirigenti giallorossi quando lo acquistarono. La Roma prese Gerson soffiandolo a grandi squadre ma in Italia non è mai riuscito a dire la sua.

Al Flamengo, oltre a portare a casa Campionato, Coppa Libertadores e Recopa è diventato uno dei giocatori simbolo della squadra tanto da attirare l’attenzione delle grandi d’europa.

Secondo quanto riportano i principali media brasiliani, infatti, su Gerson ci sarebbero il Chelsea e il Borussia Dortmund che lottano per il giocatore per una cifra intorno ai 35 Milioni di Euro. Una cifra monstre se si pensa al rendimento europeo di Gerson ma che fa sorridere la Roma visto che dalla cessione incasserà il 10%.