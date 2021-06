L’incredibile racconto del medico della Danimarca: “Eriksen era praticamente morto, non so come abbiano fatto a salvarlo”

Una conferenza stampa quasi surreale quella che è stata organizzata dalla federazione danese per aggiornare la stampa sulle condizioni di salute di Christian Eriksen. Queste le parole di Morten Boesen, medico della Danimarca: “Era praticamente morto, non so come abbiano fatto a salvarlo. C’è stato un arresto cardiaco ma non abbiamo ancora i dettagli o spiegazioni sull’accaduto. Tutto è successo molto velocemente. Il suo cuore adesso ha ripreso regolarmente a battere e i test stanno dando risultati positivi. Il ragazzo è sveglio e risponde in maniera chiara e precisa. La squadra stanotte ha avuto bisogno di quattro psicologi dopo l’episodio”.