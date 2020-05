L’incredibile retroscena di Bertoni: “Segnalai a Corvino il nome di Lautaro Martinez, ma lui non mi ha ascoltato. Costava anche poco…”

Durante la trasmissione Casa Viola di ieri sera, programma che va in onda anche in streaming proprio sulle nostre pagine, l’ex attaccante argentino della Fiorentina Daniel Bertoni ha raccontato un retroscena di mercato risalente a qualche tempo fa: “Si mi piacerebbe molto fare l’osservatore per la Fiorentina. Quando c’era Corvino segnalai alla Fiorentina Lautaro Martinez quando giocava nel Racing. Lui però non mi ha dato retta; ricordo che lo feci notare anche ad Antognoni e a lui piacque. Non costava molto all’epoca e adesso è uno degli attaccanti più ricercati in Europa. Non mi sbagliavo sul suo conto”.