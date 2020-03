L’incredibile storia dell’allenatore a cui non fanno guidare (in campo) la propria squadra

25 febbraio 2020. E’ stato quello il giorno in cui Il Bisonte Firenze ha annunciato l’arrivo del suo nuovo allenatore: Marco Mencarelli. Una storia davvero strana e curiosa la sua, intanto perché si è trovato ad iniziare la stagione sulla panchina dell’altra squadra dell’hinterland fiorentino, la Savino Del Bene Scandicci, salvo poi attraversare l’Arno per proseguirla (un po’ come se un tecnico calcistico avesse cominciato al Milan per finire all’Inter o viceversa). Ma soprattutto perché non è mai riuscito ad essere in campo per una partita ufficiale della propria squadra.

Un rinvio dopo l’altro e così l’ebbrezza del debutto non c’è ancora stata. Prima la federazione pallavolo ha rinviato gli appuntamenti previsti per la fine di febbraio. Dopodiché l’ultima giornata è stata annullata con le squadre tra l’altro già presenti nella zona della partita: per esempio, Il Bisonte Firenze era già a Novara quando tutto è stato bloccato (la stessa cosa che era successa, nel calcio, con la Fiorentina ad Udine). Domani ci sarebbe dovuto essere l’anticipo contro Casalmaggiore, ma anche stavolta niente da fare, perché lo sport resterà fermo fino al prossimo 3 aprile.

La saga Mencarelli dunque continua. Potrà spezzarsi per davvero il prossimo mese? C’è pure la possibilità da non escludere che questo incantesimo non si spezzerà mai, almeno per la stagione in corso, perché si potrebbe arrivare alla sospensione (con annullamento) di questo campionato e allora ci troveremmo davanti ad un qualcosa di veramente molto particolare.