L’incrocio bizzarro tra le porte di Fiorentina e Torino: ora è il club granata quello più attivo, Dragowski in attesa

Sembrava tracciata la strada per Vanja Milinkovic-Savic in viola e invece, tra l’affare Mandragora e l’irrigidimento del Torino, ora sembrano più attivi i granata in ottica portiere, dato che Dragowski è in uscita dallo spogliatoio viola. La Fiorentina vuole cedere il polacco, in scadenza tra un anno e diventato ormai il dodicesimo, ma l’aumento delle richieste del Torino sembrano aver messo in salita la strada per il gigantesco serbo. Su Dragowski invece il ds Vagnati ha aperto proprio una trattativa, come scrive Tuttosport, dato che Gabriel non convince più di tanto il club di Cairo. Sul polacco ci sono anche Espanyol e Reims: resta da capire cosa preferirà fare anche il calciatore stesso.