L’incubo del terzino destro

Piove sul bagnato in casa Fiorentina. Nella sconfitta esterna a Bologna c’è purtroppo da registrare l’infortunio al gemello mediale della gamba destra di Dodô che, a quanto lasciato intendere da Vincenzo Italiano nel post partita, sembra essere piuttosto serio. Dopo i continui acciacchi che lo scorso anno hanno tenuto lontano dal campo Alvaro Odriozola, torna l’incubo per il terzino destro titolare della Fiorentina, questa volta il brasiliano. Tra i più in crescita in un momento non propriamente brillante della squadra viola, Dodô sarà controllato nelle prossime ore per fare una stima di quelli che potrebbero essere i tempi di recupero.

Per le prossime partite toccherà a Lorenzo Venuti, che già nella scorsa stagione era stato promosso a titolare dopo l’infortunio di Odriozola. Quanto perde la Fiorentina in qualità, lo ha lasciato intendere lo stesso allenatore viola dopo la gara del Dall’Ara: “Questo infortunio è dovuto al giocare ogni tre giorni. Qualcuno può rifiatare e altri no”. Qualcuno non può rifiatare e il perché è presto spiegato. La mancanza di Dodô si farà sentire e anche Italiano sembra essere preoccupato da questo periodo in cui l’ex Shakhtar non sarà a disposizione”.