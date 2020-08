L’incubo della fascia sinistra e un Fares che non può risolvere il problema

Una chimera quella dell’esterno sinistro, inizialmente per la posizione del terzino, poi anche per quella del fluidificante, per usare termini un po’ agée. L’estate scorsa la Fiorentina rinunciò a Biraghi, su spinta dello stesso mancino milanese, accontentandosi di accogliere in prestito Dalbert, uno dei volti meno positivi di questa stagione. Il brasiliano ha condizionato fin da subito Montella, che con lui la difesa a 4 e il 4-3-3 provato per tutta l’estate non lo ha più potuto schierare. La virata sul 3-5-2 richiedeva esterni atletici e in grado di garantire entrambe le fasi e di fatto la Fiorentina è rimasta con un solo interprete nel ruolo. Margini di miglioramento da quella parte ce ne sono eccome ma l’esigenza è quella di pescare un calciatore di lunga percorrenza: si era parlato di Spinazzola, specialista in tal senso, e ora anche di Fares, che però nell’ultima stagione ha visto pochissimo il campo a causa dei problemi al crociato di un anno fa. Difficile pensare quindi che l’esterno spallino possa risolvere i problemi della Fiorentina.

