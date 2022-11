L’incubo della Fiorentina parte dalla panchina: ma Quagliarella fa paura anche a 39 anni

Se pur per pochi mesi, quando la Fiorentina si chiamava Florentia Viola e giocava in C2, ma Fabio Quagliarella è un ex viola e sembra sentirlo un po’ da sempre: da qualche esultanza un po’ polemica al ‘Franchi’ (ai tempi dell’Udinese) alle tantissime reti segnate contro la squadra gigliata. Un bottino spaventoso, da 14 reti in 28 gare complessive in una carriera che l’ha visto girovagare a lungo ed arrivare in Serie A di fatto nel 2005. Con la maglia della Florentia appunto il suo primo gol da professionista, una zampata in una leggendaria sfida al Gualdo Tadino nel settembre 2002. E contro la Fiorentina anche l’ultimo gol segnato finora in carriera: era il maggio scorso e la gara finì 4-1. A 39 anni Quagliarella sta disputando forse l’ultima stagione della sua vita calcistica, avendo contratto in scadenza nel prossimo giugno, ma rappresenta sempre uno spauracchio anche perché Stankovic l’ha convocato nonostante qualche acciacco. L’attaccante partirà dalla panchina ma questo è solo un piccolo sospiro di sollievo.