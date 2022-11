L’incubo rinnovi? Riguarda anche il Bologna e in particolare per un obiettivo della Fiorentina

I rinnovi di contratto, specie dei calciatori principali della rosa, rappresentano ormai uno scoglio complicato per l’intera Serie A (e anche oltre), con quella tendenza sempre meno nascosta a portare i calciatori a scadenza di contratto. Situazione che riguarda anche il Bologna e Nico Dominguez, talento classe ’98 del centrocampo rossoblù: l’argentino andrà a scadenza nel giugno 2024 e dunque già da ora si avvia sul rettilineo di fine contratto. Come riporta il Corriere dello Sport, per l’ad Fenucci rappresenta una priorità ma è inevitabile che la Fiorentina, da sempre molto attenta all’argentino, studi molto da vicino la situazione, valutando anche possibili offerte al ribasso visti i ‘pochi’ mesi alla scadenza.