L’indiscrezione: Spalletti obiettivo numero uno della Fiorentina. Juric candidato autorevole e Amrabat è un suo ‘alleato’

In vista della prossima stagione, chi sarà l’allenatore della Fiorentina? Qualche indizio prova portarlo alla ribalta il quotidiano L’Arena di Verona. Stamani leggiamo che Juric è un candidato autorevole alla panchina viola. E Amrabat, acquistato a gennaio dal club di Commisso, potrebbe essere un suo alleato.

Scendendo più nello specifico, il giornale citato scrive che il primo obiettivo per i gigliati resta Spalletti, uno che piace molto all’ambiente. L’ingaggio non spaventa la Fiorentina, però è l’ex mister interista che sta attendendo un’altra proposta. E allora, con Iachini che sembra essere fuori dai giochi, in un’ipotetica volata fra D’Aversa del Parma, Di Francesco, esonerato quest’anno dalla Sampdoria, e Juric del Verona, il croato sarebbe in vantaggio.